Захисник Шахтаря: Матч з Аталантою був чудовим з точки зору впровадження тренерських ідей

Захисник Шахтаря Алаа Грам вважає, що в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Аталанти команда показала те, що хотів бачити Маріно Пушич.

Про це він сказав у післяматчевому флешкоментарі. Його слова цитує сайт "гірників".

"Звичайно, нехай це банально, але дуже важливий аспект – продовжувати тяжко працювати. Як я вже наголосив, поєдинок був чудовим з нашого боку – саме з точки зору впровадження тренерських ідей, задумів нашої команди. Я впевнений, ми продемонстрували сьогодні на полі те, що хотів бачити головний тренер, і ми будемо працювати над тим, щоб покращити саме якість реалізації наших ідей на полі", – сказав Грам.

Зазначимо, що в першому таймі Шахтар не завдав жодного удару в бік воріт Аталанти. У другій половині зустрічі донеччани прокинулися і пробили 6 разів, але у площину воріт так і не влучили.