Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ПАОК хоче зберегти Кендзьору в команді

Микола Дендак — 22 травня, 09:50
ПАОК хоче зберегти Кендзьору в команді

Грецький ПАОК планує зберегти орендованого в київського Динамо Томаша Кендзьору в команді.

Про це повідомляє Monobala.

Зазначається, що у продовжені співпраці зацікавлений головний тренер Разван Луческу. Керівництво команди хоче підписати поляка вільним агентом, оскільки його контракт з киянами завершується влітку 2024 року.

У поточному сезоні Кендзьора зіграв за греків 47 матчів та відзначився 3 результативними ударами.

Нагадаємо, ПАОК провів якісну єврокубкову кампанію, дійшовши до чвертьфіналу Ліги конференцій, де команда поступилася Брюге.

Динамо Київ ПАОК Томаш Кендзьора

Динамо Київ

Пономарьов: З Динамо слід зіграти так, як ми грали протягом всього чемпіонату
Вернидуб: Лише слабкі люди можуть просити про перенесення матчів
Стопами Дніпра-1: стало відомо, з якого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів стартуватиме Динамо
Вернидуб зізнався, що йому важко налаштовувати підопічних через відсутність турнірних завдань
Динамо не підпускає Кривбас: кияни перемагають у 29 турі УПЛ

Останні новини