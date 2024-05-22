ПАОК хоче зберегти Кендзьору в команді
Грецький ПАОК планує зберегти орендованого в київського Динамо Томаша Кендзьору в команді.
Про це повідомляє Monobala.
Зазначається, що у продовжені співпраці зацікавлений головний тренер Разван Луческу. Керівництво команди хоче підписати поляка вільним агентом, оскільки його контракт з киянами завершується влітку 2024 року.
У поточному сезоні Кендзьора зіграв за греків 47 матчів та відзначився 3 результативними ударами.
Нагадаємо, ПАОК провів якісну єврокубкову кампанію, дійшовши до чвертьфіналу Ліги конференцій, де команда поступилася Брюге.