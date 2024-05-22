ПАОК хоче зберегти Кендзьору в команді

Грецький ПАОК планує зберегти орендованого в київського Динамо Томаша Кендзьору в команді.

Про це повідомляє Monobala.

Зазначається, що у продовжені співпраці зацікавлений головний тренер Разван Луческу. Керівництво команди хоче підписати поляка вільним агентом, оскільки його контракт з киянами завершується влітку 2024 року.

У поточному сезоні Кендзьора зіграв за греків 47 матчів та відзначився 3 результативними ударами.

Нагадаємо, ПАОК провів якісну єврокубкову кампанію, дійшовши до чвертьфіналу Ліги конференцій, де команда поступилася Брюге.