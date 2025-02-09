Проти гравців ПАОКа порушили кримінальну справу – серед фігурантів колишні футболісти Динамо та Шахтаря
Тайсон
ФК ПАОК
Проти гравців ПАОКа, серед яких: колишній захисник київського Динамо Томаш Кендзьора і експівзахисник донецького Шахтаря Тайсон, порушили кримінальну справу в Греції.
Про це повідомляє SDNA.
Зазначається, що у грудні 2024 року, після одного з поєдинків ПАОКа, кілька футболістів і представників тренерського штабу клубу влаштували бійку на паркові з уболівальниками.
За цим інцидентом було порушено кримінальну справу проти п’ятьох футболістів ПАОКа, серед яких і вище згадані колишні представники Української Прем'єр-ліги.
Футболістів вже відсторонили на 10 днів від матчів чемпіонату Греції, однак вони зможуть зігнати у єврокубкових поєдинках.
Нагадаємо, ПАОК на пряму пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи.