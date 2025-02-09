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Проти гравців ПАОКа порушили кримінальну справу – серед фігурантів колишні футболісти Динамо та Шахтаря

Олексій Мурзак — 9 лютого 2025, 14:30
Проти гравців ПАОКа порушили кримінальну справу – серед фігурантів колишні футболісти Динамо та Шахтаря
Тайсон
ФК ПАОК

Проти гравців ПАОКа, серед яких: колишній захисник київського Динамо Томаш Кендзьора і експівзахисник донецького Шахтаря Тайсон, порушили кримінальну справу в Греції.

Про це повідомляє SDNA.

Зазначається, що у грудні 2024 року, після одного з поєдинків ПАОКа, кілька футболістів і представників тренерського штабу клубу влаштували бійку на паркові з уболівальниками.

За цим інцидентом було порушено кримінальну справу проти п’ятьох футболістів ПАОКа, серед яких і вище згадані колишні представники Української Прем'єр-ліги.

Футболістів вже відсторонили на 10 днів від матчів чемпіонату Греції, однак вони зможуть зігнати у єврокубкових поєдинках.

Нагадаємо, ПАОК на пряму пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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