Динамо розірвало контракт із Кендзьорою

Київське Динамо розірвало контракт із польським правим захисником Томашем Кендзьорою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що після цього 30-річний гравець отримав статус вільного агента.

Поляк перейшов у Динамо влітку 2017 року. Він зіграв за киян 198 матчів, забив 7 м'ячів та віддав 20 гольових передач. У складі "біло-синіх" захисник став чемпіоном Української Прем'єр-ліги, виграв два Кубки та три Суперкубки України.

Минулий сезон Кондзьора провів у оренді в грецькому ПАОК, де тричі відзначився за 47 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що гравці киян Олександр Яцик та Ігор Горбач невдовзі перейдуть у луганську Зорю.