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Сезон завершено: захисник Ньюкасла отримав важку травму

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 14:15
Сезон завершено: захисник Ньюкасла отримав важку травму
Льюїс Голл
ФК Ньюкасл

Захисник Ньюкасла Льюїс Голл не допоможе своїй команді на завершальному відтинку сезону-2024/25 через травму.

Про це повідомляє пресслужба "сорок".

Футболіст зазнав ушкодження в матчі проти Ліверпуля і тепер потребує операції на стопі.

У поточній кампанії Голл зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився п'ятьма результативними передачами.

Зазначимо, що Ньюкасл зіграє у фіналі Кубку ліги, де йому також протистоятиме Ліверпуль. Матч відбудеться 16 березня, стартовий свисток заплановано на 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ пропонує "сорокам" трьох своїх футболістів за Ісака.

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