Сезон завершено: захисник Ньюкасла отримав важку травму
Льюїс Голл
ФК Ньюкасл
Захисник Ньюкасла Льюїс Голл не допоможе своїй команді на завершальному відтинку сезону-2024/25 через травму.
Про це повідомляє пресслужба "сорок".
Футболіст зазнав ушкодження в матчі проти Ліверпуля і тепер потребує операції на стопі.
У поточній кампанії Голл зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився п'ятьма результативними передачами.
Зазначимо, що Ньюкасл зіграє у фіналі Кубку ліги, де йому також протистоятиме Ліверпуль. Матч відбудеться 16 березня, стартовий свисток заплановано на 18:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що ПСЖ пропонує "сорокам" трьох своїх футболістів за Ісака.