Сезон завершено: захисник Ньюкасла отримав важку травму

Захисник Ньюкасла Льюїс Голл не допоможе своїй команді на завершальному відтинку сезону-2024/25 через травму.

Про це повідомляє пресслужба "сорок".

Футболіст зазнав ушкодження в матчі проти Ліверпуля і тепер потребує операції на стопі.

Lewis Hall will miss the rest of the 2024/25 season after sustaining an injury to a bone in his foot.



Following a scan and advice from a specialist, Lewis will undergo surgery before a period of rehabilitation with the club’s medical team.



Wishing you all the very best for your… pic.twitter.com/n7BX0lUSD8 — Newcastle United (@NUFC) March 5, 2025

У поточній кампанії Голл зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився п'ятьма результативними передачами.

Зазначимо, що Ньюкасл зіграє у фіналі Кубку ліги, де йому також протистоятиме Ліверпуль. Матч відбудеться 16 березня, стартовий свисток заплановано на 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ пропонує "сорокам" трьох своїх футболістів за Ісака.