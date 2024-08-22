Тріппʼєр хоче залишити Ньюкасл

Захисник Ньюкасла Кіран Тріппʼєр через брак ігрової практики хоче залишити клуб влітку.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Кіран прагне освоїти нові навички, які допоможуть йому регулярно потрапляти до основного складу. У першому турі Англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона, Тріппʼєр залишився на лаві запасних, а капітанську пов'язку передали Бруно Гімараесу.

Відомо, що Евертон проявляє інтерес до англійця — клуби вже обговорили можливість оренди гравця. Головний тренер "ірисок" Шон Дайч раніше працював з захисником у Бернлі з 2012 по 2015 рік.

Зазначимо, що Кіран грає за "сорок" з січня 2022 року. Минулого сезону за клуб він відіграв 39 матчів, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 11 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, у першому матчі нового сезону АПЛ, Ньюкасл попри вилучення свого основного захисника мінімально перемогли Саутгемптон.