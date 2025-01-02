Гравець збірної Англії отримав "на горіхи" від колишньої через фото дітей без смайликів

Що може бути гірше за програну гру? Тільки сімейна драма з елементами соцмереж! Захисник Ньюкасла Кіран Тріпп’єр опинився в центрі скандалу зі своєю екс-дружиною, і вся справа в… емодзі.

Шарлотта, яка суворо дотримується правила "обличчя дітей в інтернеті – лише за смайликами", обурилася, коли Кіран вирішив порушити цю традицію.

На своїй сторінці він виклав фото з їхніми трьома дітьми, не прикривши обличчя жодним емодзі. Шарлотта заявила, що це пряме порушення домовленостей, які вони мали навіть після розриву стосунків.

Що стосується самого розриву, пара розійшлася у вересні минулого року після того, як футболіста застукали в барі у теплих обіймах іншої жінки.

Хоча офіційно про розлучення ніхто не оголошував, кільця вже давно зникли, а Кіран і Шарлотта живуть окремо.

Цього сезону на рахунку 34-річного футболіста 11 матчів у межах АПЛ, в яких гравець зумів відзначитися лише однією жовтою карткою.