Захисник Лівого Берега зазнав важкої травми у матчі з Карпатами

Захисник Лівого Берега Ернест Астахов зазнав перелому ключиці зі зміщенням у матчі 27-го туру Української Прем'єр-ліги проти Карпат (2:3).

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Астахов встиг зіграти всього 10 хвилин, вийшовши на поле на 70-й хвилині та зазнавши прикрої травми в боротьбі.

У понеділок, 5 травня, захисника очікує оперативне втручання, а на відновлення знадобиться близько 2,5 місяців.

У поточному сезоні Астахов провів 16 матчів на клубному рівні, записавши в актив одну результативну передачу.

Після поразки Лівий Берег з 23 пунктами перебуває у зоні перехідних матчів (14-те місце).