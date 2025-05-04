Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Лівого Берега зазнав важкої травми у матчі з Карпатами

Олексій Мурзак — 4 травня 2025, 19:16
Захисник Лівого Берега зазнав важкої травми у матчі з Карпатами
Ернест Астахов
ФК Лівий Берег

Захисник Лівого Берега Ернест Астахов зазнав перелому ключиці зі зміщенням у матчі 27-го туру Української Прем'єр-ліги проти Карпат (2:3).

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Астахов встиг зіграти всього 10 хвилин, вийшовши на поле на 70-й хвилині та зазнавши прикрої травми в боротьбі.

У понеділок, 5 травня, захисника очікує оперативне втручання, а на відновлення знадобиться близько 2,5 місяців.

У поточному сезоні Астахов провів 16 матчів на клубному рівні, записавши в актив одну результативну передачу.

Після поразки Лівий Берег з 23 пунктами перебуває у зоні перехідних матчів (14-те місце).

Карпати Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ

Карпати

Я не розумію: тренер Карпат залишився незадоволеним суддівством у матчі з Лівим Берегом
Отже, такий наш рівень: наставник Лівого Берега – про поразку від Карпат
Дубль Чачуа та два автоголи: огляд матчу Лівий берег – Карпати
Карпати у меншості здолали Лівий берег у 27 турі УПЛ
Лівий берег та Карпати відкриватимуть 27 тур УПЛ

Останні новини