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Захисник Ліверпуля залишив розташування збірної Нідерландів через травму

Володимир Максименко — 20 березня 2025, 07:09
Захисник Ліверпуля залишив розташування збірної Нідерландів через травму
Раян Гравенберх
onsoranje.nl

Захисник Ліверпуля Раян Гравенберх отримав травму у розташуванні збірної Нідерландів та повертається в Англію.

Про це повідомляє пресслужба "помаранчевих".

Футболіст не зможе допомогти своїй команді у поєдинках чвертьфіналу Ліги націй проти Іспанії, проте характер ушкодження не повідомляється.

Перша зустріч команд відбудеться сьогодні, 20 березня, а матч-відповідь заплановано на 23 березня. Стартовий свисток обох поєдинків пролунає о 21:45 за київським часом.

У сезоні-2024/25 Гравенберх зіграв 41 матч у всіх турнірах, записавши на свій рахунок дві результативні передачі.

Зазначимо, що раніше стало відомо про травму форварда Аталанти у розташуванні збірної Італії.

Ліверпуль Ліга націй УЄФА Раян Гравенберх Збірна Нідерландів з футболу

Раян Гравенберх

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