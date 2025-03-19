Нападник Аталанти залишив розташування збірної Італії
Матео Ретегі
Аталанта
Нападник Аталанти Матео Ретегі залишив розташування збірної Італії через травму.
Про це повідомляє пресслужба "Скуадри".
У футболіста діагностовано розтягнення м'язів правого стегна і тепер Ретегі повертається до Бергамо, де проходитиме курс відновлення.
Зазначимо, що у півфіналі Ліги націй збірна Італії зустрінеться з Німеччиною. Перший поєдинок відбудеться завтра, 20 березня, а матч-відповідь заплановано на 23 березня.
Стартовий свисток обох зустрічей пролунає о 21:45 за київським часом.
Раніше повідомлялось про травму ключового захисника Інтера.