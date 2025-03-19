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Нападник Аталанти залишив розташування збірної Італії

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 14:22
Нападник Аталанти залишив розташування збірної Італії
Матео Ретегі
Аталанта

Нападник Аталанти Матео Ретегі залишив розташування збірної Італії через травму.

Про це повідомляє пресслужба "Скуадри".

У футболіста діагностовано розтягнення м'язів правого стегна і тепер Ретегі повертається до Бергамо, де проходитиме курс відновлення.

Зазначимо, що у півфіналі Ліги націй збірна Італії зустрінеться з Німеччиною. Перший поєдинок відбудеться завтра, 20 березня, а матч-відповідь заплановано на 23 березня.

Стартовий свисток обох зустрічей пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось про травму ключового захисника Інтера.

Аталанта Ліга націй УЄФА Збірна Італії з футболу Матео Ретегі

Матео Ретегі

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