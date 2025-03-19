Нападник Аталанти залишив розташування збірної Італії

Нападник Аталанти Матео Ретегі залишив розташування збірної Італії через травму.

Про це повідомляє пресслужба "Скуадри".

У футболіста діагностовано розтягнення м'язів правого стегна і тепер Ретегі повертається до Бергамо, де проходитиме курс відновлення.

🚨 #Retegui lascia il ritiro di Appiano Gentile



L’attaccante, sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/GNYw0HU6RY — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 19, 2025

Зазначимо, що у півфіналі Ліги націй збірна Італії зустрінеться з Німеччиною. Перший поєдинок відбудеться завтра, 20 березня, а матч-відповідь заплановано на 23 березня.

Стартовий свисток обох зустрічей пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось про травму ключового захисника Інтера.