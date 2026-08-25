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Ліверпуль відправив свого захисника в оренду до клубу із вищої ліги Шотландії

Микола Літвінов — 25 серпня 2026, 21:56
Ліверпуль відправив свого захисника в оренду до клубу із вищої ліги Шотландії
Келвін Ремзі
www.stmirren.com

Захисник Ліверпуля Келвін Ремзі перейшов на правах оренди до шотландського клубу Сент-Міррен.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Фінансові деталі цього трансферу не розголошуються. Орендна угода буде чинна до 31 травня наступного року. Ремзі став третім новачком команди за літнє трансферне вікно.

Зауважимо, що Ремзі став гравцем "мерсисайдців" влітку 2022 року, відколи перейшов зі шотландського Абердіна, чиїм він є вихованцем. За цей час провів за першу команду "скаузерів" 4 поєдинки (без результативних дій).

Здебільшого 23-річний футболіст перебував на правах оренди в інших клубах. Зокрема захищав кольори Престона, Болтона, Вігана та Кілмарнока.

Додамо, що Сент-Міррен виступає в елітному дивізіоні Шотландії. За підсумками минулого сезону клуб посів 5-те місце.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Ліверпуль планує підписати ще 2-3 гравців до закінчення літнього трасферного вікна.

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