Учасник Ліги чемпіонів намагається придбати лідера Кривбаса

ПАОК продовжує переговори з Кривбасом щодо підписання лівого захисника Івана Дібанго.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, ще на початку літа 22-річним камерунцем цікавилися швейцарський Базель та французький Брест. Втім, тоді Кривбас відмовився продавати одного зі своїх лідерів.

ПАОК займає набагато активнішу позицію. Чемпіони Греції сподіваються, що їм вдасться домовитися з криворізьким клубом вже цього літа. Кривбас вимагає за Івана суму від 3,5 до 4 мільйонів євро.

ПАОК бере участь у розіграші Ліги чемпіонів-2024/25. У третьому кваліфікаційному раунді "чорно-білі" зустрінуться зі шведським Мальме. Домашній для грецької команди матч відбудеться сьогодні, 6 серпня. Початок — о 20:00 за київським часом.