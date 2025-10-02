Українська правда
Центрбек Карпат отримав виклик до національної збірної на жовтневі матчі

Володимир Максименко — 2 жовтня 2025, 12:40
Владислав Бабогло
Владислав Бабогло
ФК Карпати Львів

Центральний захисник Карпат Владислав Бабогло отримав виклик до збірної Молдови на жовтневі матчі.

Про це повідомила пресслужба львів'ян.

Цього місяця Молдова зіграє два матчі: один товариський проти Румунії (9 жовтня), та один у межах кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року – проти Естонії (14 жовтня).

Зазначимо, що Владислав Бабогло дебютував за національну команду у 2023 році й за цей час зіграв 21 матч, у яких забив два голи.

Нагадаємо, останній матч за участю центрбека у складі Карпат завершився видовищною нічиєю з Динамо – 3:3.

