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Себальос отримав забій у матчі проти Ворскли – ТаТоТаке

Володимир Кук — 19 вересня, 08:32
Себальос отримав забій у матчі проти Ворскли – ТаТоТаке
Браян Себальос
ФК Динамо Київ

Центральний захисник Динамо Браян Себальос отримав забій у перенесеному матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги проти Ворскли (3:2).

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Зазначається, що зіткнення Себальоса і Дениса Ндукве не призвело до серйозних наслідків для колумбійця. Попри всі побоювання, у 23-річного захисника немає ні струсу, ні перелому кісток – тільки забій.

Зазначимо, що на 34 хвилині Себальос забив дебютний м'яч за киян. А вже на 68 хвилині після зіткнення отримав пошкодження та був замінений.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Ворсклою київське Динамо стало лідером турнірної таблиці УПЛ.

Ворскла Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Браян Себальос

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