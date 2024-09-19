Себальос отримав забій у матчі проти Ворскли – ТаТоТаке

Центральний захисник Динамо Браян Себальос отримав забій у перенесеному матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги проти Ворскли (3:2).

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Зазначається, що зіткнення Себальоса і Дениса Ндукве не призвело до серйозних наслідків для колумбійця. Попри всі побоювання, у 23-річного захисника немає ні струсу, ні перелому кісток – тільки забій.

Зазначимо, що на 34 хвилині Себальос забив дебютний м'яч за киян. А вже на 68 хвилині після зіткнення отримав пошкодження та був замінений.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Ворсклою київське Динамо стало лідером турнірної таблиці УПЛ.