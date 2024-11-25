Ексгравець збірної України сказав, хто може з київського Динамо стати новим Забарним

Колишній універсальний гравець київського Динамо та збірної України Тарас Михалик вірить, що молодий бек "біло-синіх" Тарас Михавко буде прогресувати. Він вважає, що Михавко може досягти рівня Іллі Забарного.

Про це він сказав у коментарі для Sport-express.ua.

"Михавка я побачив вживу на матчі Динамо проти Вереса. Мені цей хлопець дуже сподобався. В перспективі він може вирости у другого Забарного. Зараз Тарас почав трохи помилятись, у свої ворота забивав, але він ще молодий футболіст і йому є куди рости. Мені імпонує, що Михавко грає головою, це думаючий футболіст. Він не вибиває м’яч аби куди, а старається віддавати точні передачі. Якщо Михавко буде працювати на всі 200%, то у нього є всі шанси стати у пару до Забарного в збірній України", – сказав Михалик.

19-річний Михавко цього сезону за киян провів 21 матч у всіх турнірах. На його рахунку 1 гол та 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.