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Караваєв: По ходу матчу проти Оболоні ми перебудувалися

Олег Дідух — 19 жовтня, 20:00
Караваєв: По ходу матчу проти Оболоні ми перебудувалися
Олександр Караваєв
ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився враженнями від матчу 10 туру УПЛ проти Оболоні (перемога з рахунком 5:1).

Слова гравця приводить пресслужба київського клубу.

"У другому таймі нам було важче? Так складається гра, що десь вдається створювати моменти, а десь – ні. По ходу матчу перебудувалися, але при цьому ми вже досягли результату, тож супернику довелося відкриватися й ми ще мали багато нагод для забитих мʼячів.

Наступні матчі проти Роми та Шахтаря? Розуміємо, що графік важкий, але ми звикли до нього. Всі розуміють, у якому клубі грають, і які цілі та задачі стоять перед нами. Безперечно, до них безпосередньо ще не готувалися, оскільки найважливіший матч - це той, який іде наступним за календарем. Тож зараз пройшла гра з Оболонню, і від завтра вже зробимо корективи по зіграному поєдинку й готуватися до наступного", – заявив Караваєв.

Нагадаємо, Караваєв у матчі проти Оболоні відзначився забитим голом на 49-й хвилині. Кияни лідирують в турнірній таблиці УПЛ з 25 очками в 9 матчах.

Динамо Київ Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Олександр Караваєв

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