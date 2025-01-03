Захисник Руха приєднався до Динамо – кияни переглянуть гравця на зборах у Туреччині

Український захисник львівського Руха Богдан Слюбик приєднався до київського Динамо.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, 20-річний футболіст перебуває на тренувальній базі команди, звідки вирушить разом з киянами на збори в Туреччині.

Там тренерський штаб оцінить його гру та ухвалить рішення про доцільність підписання Богдана. Якщо ж Динамо не вважатиме за необхідне посилюватися талантом львів'ян, то він продовжить підготовку до сезону у складі свого нинішнього клубу – на словенських зборах Руху.

У поточному сезоні Богдан Слюбик зіграв у шести матчах Української Прем’єр ліги: без результативних дій. На його рахунку два матчі за молодіжну збірну України U-21. Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.