Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Руха приєднався до Динамо – кияни переглянуть гравця на зборах у Туреччині

Олексій Мурзак — 3 січня 2025, 17:20
Захисник Руха приєднався до Динамо – кияни переглянуть гравця на зборах у Туреччині
Богдан Слюбик
ФК Рух

Український захисник львівського Руха Богдан Слюбик приєднався до київського Динамо.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, 20-річний футболіст перебуває на тренувальній базі команди, звідки вирушить разом з киянами на збори в Туреччині.

Там тренерський штаб оцінить його гру та ухвалить рішення про доцільність підписання Богдана. Якщо ж Динамо не вважатиме за необхідне посилюватися талантом львів'ян, то він продовжить підготовку до сезону у складі свого нинішнього клубу – на словенських зборах Руху.

У поточному сезоні Богдан Слюбик зіграв у шести матчах Української Прем’єр ліги: без результативних дій. На його рахунку два матчі за молодіжну збірну України U-21. Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.

Динамо Київ Рух Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Богдан Слюбик

Динамо Київ

ЗМІ дізналися ім'я африканського захисника, якого під час зборів перегляне Динамо
Динамо на зборах перегляне африканського центрального захисника
Динамо не збирається достроково повертати свого півзахисника з оренди у польському клубі
Шовковському – 50! Згадуємо найкращі сейви майстра 11-метрових ударів
Лідер Олександрії оцінив свої шанси перейти до Динамо чи Шахтаря

Останні новини