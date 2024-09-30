Дячук: Неймовірні відчуття повернутись на поле після двох місяців травми
Центральний захисник Динамо Максим Дячук прокоментував своє повернення на поле після травми плеча, яку він отримав наприкінці липня.
Про це він заявив у своєму Instagram-акаунті.
"Неймовірні відчуття повернутись на поле після двох місяців, які провів на травмі. Цей період точно був нелегкий, проте все має бути так, як є.
Ще з середини серпня я почав працювати, щоб повернутись на поле сильнішим та допомагати рідному клубу йти до мети, яку ми поставили собі на цей сезон! Дякую всім за підтримку, далі – точно більше", – написав Дячук.
У сезоні-2024/25 Дячук зіграв 3 матчі на клубному рівні, результативними діями гравець не відзначився.
Нагадаємо, що центральний захисник не зміг продовжити матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Партизаном через травму. Максим не зміг самотужки залишити межі поля – його вивозили на медичній машині.