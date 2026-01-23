Українська правда
Захисник Динамо травмувався у складі Лехії та пропустить початок другої половини сезону в Лехії через травму

Катерина Лисянська — 23 січня 2026, 18:38
Максим Дячук
ФК Динамо Київ

Орендований у київського Динамо центральний захисник Лехії Максим Дячук отримав пошкодження плеча під час підготовки команди до другої частини чемпіонату.

Про це повідомляє Kanal Sportowy.

"Максим Дячук був відсутній через травму плеча. Це виключило його з трьох товариських матчів. Він зіграв лише у першому товариському матчі, 45 хвилин", стерджує джерело.

Через пошкодження гравець пропустить найближчий виїзд до Познані та, ймовірно, ще кілька турів. Очікується, що реабілітація захисника триватиме від двох до трьох тижнів.

Наразі Дячук є важливим гравцем основи Лехії, маючи у своєму активі 18 матчів та два забиті голи в поточному сезоні.

Гданська команда посідає 13-ту сходинку в турнірній таблиці Екстракляси.

Нагадаємо, що нападник збірної України та Роми Артем Довбик також ризикує не відновитися до завершення поточного сезону.

Максим Дячук Лехія Гданськ

Максим Дячук

