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Зідан може очолити клуб з іменитим футболістом у складі

Андрій Яросименко — 28 серпня, 08:27
Зідан може очолити клуб з іменитим футболістом у складі
Зінедін Зідан
Getty images

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан може очолити саудівський Аль-Наср, за який грає зірковий футболіст Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, наразі керівництво клубу хоче знайти нового тренера через непростий початок сезону. Нинішній наставник Луїс Каштру перебуває під значним тиском, і, як повідомляється, Зідан є головним кандидатом на його посаду.

Джерело зазначає, що Кріштіану має значний вплив на прийняття спортивних рішень у команді, і саме він вважає Зінедіна ідеальним головним тренером.

Нагадаємо, це не перша пропозиція від клубів із Саудівської Аравії до французького фахівця. Він неодноразово отримував запрошення, але сам бажає тренувати збірну Франції.

Також його послугами хотіла залучитися мюнхенська Баварія, туринський Ювентус та Манчестер Юнайтед.

Баварія Збірна Франції Зінедін Зідан Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду Ювентус Аль-Наср

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