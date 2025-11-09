Динамічний матч, – Задерака оцінив поразку Кривбаса від Карпат в УПЛ

Атакувальний півзахисник Кривбаса Максим Задерака висловився про поразку команди від Карпат в матчі 12 туру УПЛ.

Слова вінгера наводить пресслужба криворіжців.

"Дуже непростий, динамічний матч сьогодні. Віддали багато сил, витратили чимало енергії. У кінці матчу могли отримати свої плоди, був момент, який, на жаль, не реалізував саме я. Тому поразка дуже прикра для нас.

Вилучення? Чесно кажучи, епізоду не бачив. Якщо VAR показав, що є підстави для вилучення, значить, мабуть, так воно і було. Але хочу відзначити наших хлопців: навіть удесятьох вони билися до останньої хвилини. І ще й мали шанси вирвати нічию", – розповів Задерака.

