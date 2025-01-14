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Забарний – у старті Борнмута на матч з Челсі

Олександр Булава — 14 січня 2025, 20:39
Забарний – у старті Борнмута на матч з Челсі
Ілля Забарний
Transfermarkt

Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 18 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Челсі.

Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі Setanta Sport.

Забарний у поточному сезоні повністю відіграв усі 20 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.

"Вишні" наразі посідають сьому місце в турнірній таблиці АПЛ з 33 очками в активі, Челсі йде четвертим з 36 балами.

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Раніше повідомлялося, що Забарний відмовився від переходу в ПСЖ через російського воротаря.

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