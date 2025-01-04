3 хвилини у крижаній воді: Забарний показав, як починається його ранок

Захисник Борнмута Ілля Забарний вирішив шокувати фанатів, показавши, як в нього розпочинається ранок.

Український футболіст записав відео, як він залазить у крижану ванну прямо на вулиці і сидить там 3 хвилини!

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Як зазначив сам Ілля, температура води становить лише 2 градуси за Цельсієм.

У кінці відео гравець ще й з головою занурився у свою ванну, після чого вийшов з води і побажав усім гарного дня.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 22-річного українця 19 матчів у межах АПЛ, в яких Забарний відзначився лише двома попередженнями.

Контракт футболіста з "вишнями" спливає влітку 2029 року.