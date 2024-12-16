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Забарний вийде у старті на матч АПЛ проти Вест Гема

Микола Дендак — 16 грудня 2024, 20:55
Забарний вийде у старті на матч АПЛ проти Вест Гема
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 16 туру Англійськї Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Вест Гема.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок Борнмут – Вест Гем розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на каналі Setanta.

Раніше стало відомо, що скаути Челсі переглядали українського захисника в матчі з Тоттенгемом, що проходив в межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 15 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Нещодавно він став найдорожчим гравцем з українським паспортом за версією Transfermarkt.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Вест Гем Ілля Забарний

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