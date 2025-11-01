Не вразив: Забарний дізнався оцінку за переможний матч проти Ніцци

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний отримав посередню оцінку за зіграний переможний поєдинок проти Ніцци в 11 турі Ліги 1.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 6,9 балів.

Ілля один раз виніс м'яч зі штрафного ПСЖ, виграв 50% дуелей на полі і 20% єдиноборств у повітрі. Також українець скоїв фол і отримав жовту картку, виконав 100 дотиків і 97% точних передач.

Зазначимо, що Забарний зберіг місце у стартовому складі попри провальний матч Ліги чемпіонів, що відбувся 21 жовтня. Тоді ПСЖ у третьому турі ЛЧ розгромив Баєр 7:2, але Забарний "привіз" два пенальті та отримав червону картку ще у першому таймі.