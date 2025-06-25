ПСЖ задля переходу Забарного готовий продати росіянина: є два претенденти

Російський воротар ПСЖ Матвєй Сафонов може невдовзі покинути команду. На нього претендують турецький Галатасарай та англійський Борнмут.

Про це повідомляє журналіст Екрем Сенер.

За його інформацією, предметний інтерес проявляє саме турецький колектив, адже клуб залишився без легендарного Фернандо Муслери. Іншим варіантом Галатасарая є Марк-Андре тер Штеген з Барселони.

Також воротар може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі. Він може стати частиною угоди між Борнмутом та ПСЖ, адже "вишні" саме втратили голкіпера. Кепа Аррісабалага покинув команду.

Нагадаємо, за Борнмут виступає українець Ілля Забарний. Він перейшов у клуб в січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Саме на українця претендує французький ПСЖ, паризький гранд вже узгодив з Борнмутом суму трансферу. Сам гравець не проти переходу, але ще взимку він відмовився від трансферу в ПСЖ саме через Сафонова.