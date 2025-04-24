Борнмут готується влаштувати аукціон за партнера Забарного з центру захисту

Центрбек Борнмута Дін Гюйсен цього літа стане об'єктом торгів багатьох великих клубів світу.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у гонці за право придбати одноклубника Іллі Забарного змагатимуться п'ять клубів АПЛ, а також Реал Мадрид та Баварія.

В Англії на 20-річного іспанця претендують Арсенал, Ліверпуль, Челсі, Тоттенгем та Ньюкасл.

"Вишні" розуміють, що їм навряд чи вдасться втримати захисника, який до того ж має в контракті прописану суму відступних в розмірі 50 мільйонів фунтів.

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Дін Гюйсен приєднався до Борнмута минулого літа, перейшовши з Ювентуса за 15,2 мільйона євро. В своєму дебютному сезоні на Туманному Альбіоні футболіст провів 31 матч, у яких відзначився двома голами, одним асистом та дев'ятьма попередженнями.

Раніше стало відомо, що хавбек Арсенала, який мав залишити клуб, отримає новий контракт.