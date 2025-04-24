Мілан вперше з часів Шевченка виграв три дербі проти Інтера за один сезон

Мілан повторив своє багаторічне досягнення, здобувши третю перемогу над Інтером в межах одного сезону.

Про це повідомляє Opta.

Вчора, 23 квітня, "россонері" розгромили свого сусіда з рахунком 3:0 у матчі-відповіді півфіналу Кубку Італії, здобувши право зіграти у фінальному поєдинку турніру.

Ця перемога над Інтером стала для Мілана вже третьою цього сезону. Раніше "дияволи" обіграли "нерадзуррі" в 5 турі Серії А (2:1) та в півфіналі Суперкубку Італії (3:2).

Згадно з джерелом, це тільки третій випадок в історії Мілана, коли він виявився сильнішим за Інтер тричі за одну кампанію.

Досягнення було встановлене за підсумками сезону-1971/72, а вдруге це відбулося тільки в сезоні-2004/05, коли за "россонері" виступав Андрій Шевченко. Тоді Мілан двічі переміг свого одвічного суперника в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (2:0, 3:0) та ще одного разу – у другому колі Серії А (1:0). В обох матчах єврокубку нинішній президент УАФ відзначився по голу.

3 - #Milan have won three derbies against #Inter in a single season considering all competitions for only the third time in their history, after 2004-05 and 1971-72. Success.#DerbyMilano pic.twitter.com/c3VzVbbTyY — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 23, 2025

Нагадаємо, що майбутній суперник Мілана з фіналу Кубку Італії визначиться сьогодні, коли зіграють Болонья та Емполі. Старт їхньої гри відбудеться о 22:00 за київським часом. У першій зустрічі команда Вінченцо Італьяно здобула розгромну перемогу 3:0.

Раніше стало відомо, що екстренер збірної Бразилії взяв паузу в кар'єрі через психологічні та фізичні проблеми.