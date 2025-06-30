Катар хоче прийняти клубний чемпіонат світу-2029
Катар зацікавлений у проведенні наступного клубного чемпіонату світу, який має відбутися в 2029 році.
Про це повідомляє The Guardian.
Представники Катару під час нинішнього клубного чемпіонату світу в США вже провели переговори з ФІФА. Для проведення турніру в Катарі вже готова інфраструктура: 9 стадіонів, які приймали матчі чемпіонату світу 2022 року. Компактне розташування усіх арен дозволить провести турнір зі значно меншою шкодою для екології порівняно з нинішнім чемпіонатом у США.
Як і ЧС-2022, клубний чемпіонат світу 2029 року може відбутися в грудні через надмірну спеку в Катарі в літній період.
Катар – вже не перший претендент на проведення клубного чемпіонату світу 2029 року. Раніше повідомлялося про те, що на проведення турніру претендують Іспанія та Бразилія.