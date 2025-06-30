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Катар хоче прийняти клубний чемпіонат світу-2029

Олег Дідух — 30 червня 2025, 16:10
Катар хоче прийняти клубний чемпіонат світу-2029

Катар зацікавлений у проведенні наступного клубного чемпіонату світу, який має відбутися в 2029 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Представники Катару під час нинішнього клубного чемпіонату світу в США вже провели переговори з ФІФА. Для проведення турніру в Катарі вже готова інфраструктура: 9 стадіонів, які приймали матчі чемпіонату світу 2022 року. Компактне розташування усіх арен дозволить провести турнір зі значно меншою шкодою для екології порівняно з нинішнім чемпіонатом у США.

Як і ЧС-2022, клубний чемпіонат світу 2029 року може відбутися в грудні через надмірну спеку в Катарі в літній період.

Катар – вже не перший претендент на проведення клубного чемпіонату світу 2029 року. Раніше повідомлялося про те, що на проведення турніру претендують Іспанія та Бразилія.

ФІФА Клубний чемпіонат світу

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