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Дві країни претендують на проведення КЧС-2029

Олег Дідух — 21 червня 2025, 14:51
Дві країни претендують на проведення КЧС-2029

Дві країни вже висловили бажання прийняти наступний клубний чемпіонат світу, який має відбутися в 2029 році.

Про це повідомляє Каве Солхекол.

За його інформацією, йдеться про Бразилію та Іспанію. Президенти місцевих федерацій футболу, Самір Шауд і Рафаель Лоусан відповідно, вже висловили бажання провести турнір у спілкуванні з представниками ФІФА.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 року, який проходить у розширеному форматі з 32 команд, відбувається в США. Під час турніру виникли серйозні проблеми з відвідуваністю матчів.

Сьогодні вночі Бенфіка, за яку виступає український голкіпер Анатолій Трубін, в другому турі групового етапу клубного чемпіонату світу-2025 розгромила новозеландський Окленд з рахунком 6:0.

Клубний чемпіонат світу

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