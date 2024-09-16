В Англії придумали альтернативне покарання для Манчестер Сіті, яке зупинить гегемонію "містян" в АПЛ

Покаранням за 115 порушень фінансового фейр-плей для Манчестер Сіті може стати позбавлення очок.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, один із високопосадовців пропонує покарати "містян" зняттям очок впродовж кількох наступних сезонів, щоб вони не могли претендувати на найвищі місця в найближчі роки.

Нагадаємо, що в разі доведення вини у 115 порушення ФФП щодо Сіті можуть застосувати навіть найсуворіше покарання – пониження у класі до четвертого за силою дивізіону в англійському футболі.

Втім, у клубі впевнені, що "суд століття у футболі" завершиться перемогою. Очікується, що рішення незалежної комісії, яка розпочала свою роботу сьогодні, 16 вересня, стане відомим не раніше 2025 року.