Історичний момент: 23 роки тому Бекхем забив зі штрафного у ворота Греції

7 жовтня виповнилося 23 роки легендарному голу Девіда Бекхема за збірну Англії у ворота Греції. Згадуємо, як це було.

На той момент хавбек вже був одним із найвідоміших футболістів у світі, зіркою Манчестер Юнайтед і капітаном збірної Англії. Проте його позиції в національній команді не завжди були беззаперечними через інцидент 1998 року, коли він отримав червону картку на чемпіонаті світу і частина фанатів вважала його винним у поразці від Аргентини.

7 жовтня 2001 року Англія зустрічалася з Грецією на стадіоні "Олд Траффорд" у вирішальному матчі кваліфікації до Чемпіонату світу 2002. Англійцям була потрібна мінімум нічия, щоб гарантувати собі місце на турнірі.

Матч складався драматично: Греція двічі виходила вперед, і за лічені хвилини до кінця рахунок був 2:1 на користь гостей. Тиск на Англію був величезним, а ситуація майже безнадійною. Саме в цей момент Девід Бекхем вийшов на перший план.

На 93-й хвилині Англія отримала право на штрафний удар. Бекхем підійшов до м'яча. Всі погляди на стадіоні і мільйони глядачів по всьому світу були прикуті до нього. Напруга зашкалювала. І ось, ідеальний удар: м’яч полетів над стінкою гравців Греції й по прекрасній траєкторії влетів у верхній кут воріт.

Рахунок став 2:2, Англія пройшла на чемпіонат світу. Цей гол став не просто символом майстерності Бекхема, але й підтвердженням його здатності виступати під тиском, будучи лідером команди.

Цей гол став одним із найважливіших в історії англійського футболу. Це був не просто чудовий удар зі штрафного – це був момент, який врятував Англію від поразки і приніс їй путівку на Мундіаль. Для Девіда Бекхема цей гол став особистим тріумфом, символізуючи його перехід від талановитого гравця до національної легенди.