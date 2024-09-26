Ранок починається не з кави: Бекхем показав, як працює у тренажерному залі

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Девід Бекхем показав у соцмережах, як проходить його ранок.

Британський футболіст опублікував у соцмережах відео, на якому він зрання відвідує тренажерний зал, що обладнаний в нього у будинку на першому поверсі.

Нагадаємо, за свою футбольну карʼєру Девід виграв багато трофеїв. Півзахисник шість разів ставав чемпіоном Англії, Іспанії та Франції, двічі виграв Кубок Англії, здобув Лігу чемпіонів та двічі виграв Кубок МЛС.

Бекхем завершив кар'єру в 2013 році, після чого став займатися бізнесом. Гравець став співвласником американського футбольного клубу Інтер Маямі, за який зараз виступають Ліонель Мессі, Луїс Суарес та інші зіркі.