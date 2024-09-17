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Ювентус встановив рекорд у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 17 вересня, 23:30
Ювентус встановив рекорд у Лізі чемпіонів
Ювентус

Італійський Ювентус встановив історичне досягнення в матчі з ПСВ в основному етапі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Opta Paolo.

Туринський клуб розпочав поєдинок наймолодшим складом в історії турніру. Середній вік стартового складу Ювентусу склав 25 років і 149 днів.

Зазначимо, що один з голів забив нападник "старої сеньори" Кенан Їлдиз. Він у віці 19 років і 136 днів став наймолодшим бомбардиром Юве в історії ЛЧ, випередивши Алессандро Дель П'єро, якому було 20 років і 308 днів.

У підсумку матч з ПСВ завершився впевненою перемогою італійського клубу. Окрім гола Їлдиза у ворота нідерландців забивали Маккенні та Гонсалес.

Нагадаємо, ПСВ є суперником донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіоні, матч між командами відбудеться 6 листопада Також суперниками "гірників" будуть Болонья, Баварія, дортмундська Боруссія, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз та Брест.

Ліга чемпіонів ПСВ Ювентус Ліга чемпіонів-2024/25

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