Ювентус встановив рекорд у Лізі чемпіонів
Італійський Ювентус встановив історичне досягнення в матчі з ПСВ в основному етапі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Opta Paolo.
Туринський клуб розпочав поєдинок наймолодшим складом в історії турніру. Середній вік стартового складу Ювентусу склав 25 років і 149 днів.
Зазначимо, що один з голів забив нападник "старої сеньори" Кенан Їлдиз. Він у віці 19 років і 136 днів став наймолодшим бомбардиром Юве в історії ЛЧ, випередивши Алессандро Дель П'єро, якому було 20 років і 308 днів.
У підсумку матч з ПСВ завершився впевненою перемогою італійського клубу. Окрім гола Їлдиза у ворота нідерландців забивали Маккенні та Гонсалес.
Нагадаємо, ПСВ є суперником донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіоні, матч між командами відбудеться 6 листопада Також суперниками "гірників" будуть Болонья, Баварія, дортмундська Боруссія, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз та Брест.