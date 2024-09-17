Ювентус встановив рекорд у Лізі чемпіонів

Італійський Ювентус встановив історичне досягнення в матчі з ПСВ в основному етапі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Opta Paolo.

Туринський клуб розпочав поєдинок наймолодшим складом в історії турніру. Середній вік стартового складу Ювентусу склав 25 років і 149 днів.

25&149 - Con 25 anni e 149 giorni, la Juventus schiera oggi la sua formazione titolare più giovane in assoluto in una partita di UEFA Champions League. Freschezza.#JuventusPSV #UCL https://t.co/v7aFUbj9mW — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 17, 2024

Зазначимо, що один з голів забив нападник "старої сеньори" Кенан Їлдиз. Він у віці 19 років і 136 днів став наймолодшим бомбардиром Юве в історії ЛЧ, випередивши Алессандро Дель П'єро, якому було 20 років і 308 днів.

У підсумку матч з ПСВ завершився впевненою перемогою італійського клубу. Окрім гола Їлдиза у ворота нідерландців забивали Маккенні та Гонсалес.

Нагадаємо, ПСВ є суперником донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіоні, матч між командами відбудеться 6 листопада Також суперниками "гірників" будуть Болонья, Баварія, дортмундська Боруссія, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз та Брест.