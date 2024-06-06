Захмарна сума: джерело назвало клаусулу в контракті Луніна

Клаусула в контракті Андрія Луніна з Реалом становить 250 мільйонів євро.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Втім, якщо українець почне наполягати на переході, то "вершковим" доведеться відпустити його за значно меншу суму. За інформацією джерела, Луніним цікавиться Атлетико, чий основний голкіпер Ян Облак може продовжити кар’єру в Саудівській Аравії.

Реал, своєю чергою, не хоче віддавати Андрія прямому конкуренту, тому в "королівському клубі" надають перевагу продажу 25-річного воротаря в Англійську Прем’єр-лігу.

Сам Лунін нещодавно в інтерв’ю Владі Зінченко сказав, що хоче вигравати на полі, а не в джинсах.