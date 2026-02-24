Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус хоче пришвидшити продовження контракту з головним тренером

Олексій Мурзак — 24 лютого 2026, 20:45
Ювентус хоче пришвидшити продовження контракту з головним тренером
Лучано Спаллетті
Getty Images

Ювентус прагне пришвидшити продовження контракту з головним тренером клубу Лучано Спаллетті.

Про це повідомив журналіст Маттео Моретто.

За його інформацією, попри період змішаних результатів та певне розчарування в цьогорічній боротьбі за Скудетто, боси "б'янконері" побачили достатньо, щоб зробити довгострокову ставку на чинного наставника.

Поточна угода Спаллетті розрахована до кінця червня цього року, однак клуб прагне усунути будь-яку невизначеність щодо його позиції ще до того, як нинішній сезон досягне своєї кульмінації. Очікується, що Спаллетті підпише новий довгостроковий контракт.

Зазначається, що він отримає значно більший контроль над трансферною політикою і гратиме ключову роль у формуванні складу під час літнього вікна.

Напередодні стало відомо, що центральний півзахисник збірної США Вестон Маккенні незабаром продовжить контракт із туринським Ювентусом.

Ювентус Лучано Спаллетті

Ювентус

Ювентус узгодив новий контракт із ключовим хавбеком
Вінгер Баєра зацікавив Ювентус та Наполі
Ювентус поступився Комо, Інтер дотиснув Лечче у 26 турі Серії А
Закликали повернутись у зоопарк: гравець Ювентуса став жертвою расизму після матчу Ліги чемпіонів
Манчестер Юнайтед націлився на трансфер лідера Ювентуса

Останні новини