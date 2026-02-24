Ювентус хоче пришвидшити продовження контракту з головним тренером

Ювентус прагне пришвидшити продовження контракту з головним тренером клубу Лучано Спаллетті.

Про це повідомив журналіст Маттео Моретто.

За його інформацією, попри період змішаних результатів та певне розчарування в цьогорічній боротьбі за Скудетто, боси "б'янконері" побачили достатньо, щоб зробити довгострокову ставку на чинного наставника.

Поточна угода Спаллетті розрахована до кінця червня цього року, однак клуб прагне усунути будь-яку невизначеність щодо його позиції ще до того, як нинішній сезон досягне своєї кульмінації. Очікується, що Спаллетті підпише новий довгостроковий контракт.

Зазначається, що він отримає значно більший контроль над трансферною політикою і гратиме ключову роль у формуванні складу під час літнього вікна.

Напередодні стало відомо, що центральний півзахисник збірної США Вестон Маккенні незабаром продовжить контракт із туринським Ювентусом.