Мілан – Ювентус: прогноз букмекерів на матч 34 туру Серії А

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 34 туру італійської Серії А між Міланом та Ювентусом.

На думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу має Ювентус, звитяга якого оцінюється коефіцієнтом 2,52. На успіх Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2,97, на нічию – 3,15.

Поєдинок Мілан – Ювентус відбудеться 26 квітня на стадіоні "Сан-Сіро". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що Мілан посідає 3 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 66 очок. Натомість Ювентус із 63 балами йде четвертим у чемпіонаті.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.