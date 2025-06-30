Ювентус може відсторонити Влаховича від команди

Форвард збірної Сербії Душан Влахович може бути відсторонений Ювентусом від участі у матчах першої команди.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport

Контракт Влаховича з Ювентусом діє до літа 2026 року, і над туринським клубом нависла загроза втрати нападника вільним агентом. При цьому, сам серб не хоче ні покидати Турин, ні продовжувати контракт із пониженням зарплати.

Така поведінка Влаховича блокує роботу Ювентуса на трансферному ринку: клуб був змушений поставити на паузу підписання Джонатана Девіда вільним агентом. Керівництво туринського клубу готове відправити серба в глибокий резерв чи навіть взагалі не включити його в заявку на наступний сезон, тим самим стимулюючи форварда покинути Турин.

Небажання Влаховича з Ювентуса пов’язане з зарплатою в розмірі 12 мільйонів євро на рік. Жоден із потенційних претендентів на Душана, такі як Фенербахче чи Мілан, не готовий платити йому такі гроші.