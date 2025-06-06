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Ювентус викупив захисника Ньюкасла

Олександр Булава — 6 червня 2025, 19:29
Ювентус викупив захисника Ньюкасла
Ллойд Келлі (справа)
ФК Ювентус

Ювентус викупив у Ньюкасла центрального захисника Ллойда Келлі, який провів сезон-2024/25 у Турині на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст стане повноцінним гравцем італійського колективу 30 червня. Деталі трансферу не розголошуються.

Transfermarkt вказує, що трансфер туринцям коштував 17 млн євро. Контракт підписано до літа 2029 року.

Після переходу до Ювентуса 26-річний англієць взяв участь у 15 матчах у всіх турнірах. Результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що ексгравець Ювентуса Федеріко К'єза може повернутись до Італії.

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