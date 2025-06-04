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Ексхавбек Ювентуса може повернутись у Серію А

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 12:12
Ексхавбек Ювентуса може повернутись у Серію А
Федеріко К'єзі
ФК Ювентус

Атакувальний півзахисник Ліверпуля Федеріко К'єза має всі шанси залишити свій клуб та повернутись до Італії.

Про це повідомляє Calciomercato.

У послугах ексфутболіста Ювентуса та Фіорентини зацікавлений Мілан, який не зміг за підсумками сезону кваліфікуватись до єврокубків.

К'єза не входить у плани Арне Слота на наступну кампанію й цим фактом має намір скористатись новий генеральний директор "россонері" Іглі Таре.

Головною проблемою для здійснення цього трансферу вважається зарплата вінгера – 7,5 млн євро. Найбільше в Мілані наразі отримує Рафаель Леау – 5 мільйонів на рік.

У сезоні-2024/25 К'єза зіграв 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що володар Золотого м'яча погодився на перехід у Мілан.

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