Ювентус веде переговори з екс-тренером збірної Італії

Туринський Ювентус веде прямі переговори екстренером збірної Італії Лучано Спаллетті.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Сторони обговорюють деталі потенційної угоди. "Б'янконері" готові запропонували 66-річному фахівцю контракт до червня 2026 року з автоматичним продовженням, якщо клуб вийде в Лігу чемпіонів.

Спаллетті готовий погодитися, оскільки тренер відчайдушно прагне реабілітуватися за розчарування на посаді головного тренера збірної Італії.

Ювентус планує, щоб новий тренер уже 1 листопада вів команду проти Кремонезе. Зустріч керівництва клубу та Спаллетті може відбутися вже у вівторок, 28 жовтня, де буде підписано угоду.

Нагадаємо, Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1.