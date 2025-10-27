Українська правда
Ювентус веде переговори з екс-тренером збірної Італії

Олександр Булава — 27 жовтня 2025, 23:41
Ювентус веде переговори з екс-тренером збірної Італії
Лучано Спаллетті
Туринський Ювентус веде прямі переговори екстренером збірної Італії Лучано Спаллетті.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Сторони обговорюють деталі потенційної угоди. "Б'янконері" готові запропонували 66-річному фахівцю контракт до червня 2026 року з автоматичним продовженням, якщо клуб вийде в Лігу чемпіонів.

Спаллетті готовий погодитися, оскільки тренер відчайдушно прагне реабілітуватися за розчарування на посаді головного тренера збірної Італії.

Ювентус планує, щоб новий тренер уже 1 листопада вів команду проти Кремонезе. Зустріч керівництва клубу та Спаллетті може відбутися вже у вівторок, 28 жовтня, де буде підписано угоду.

Нагадаємо, Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1.

