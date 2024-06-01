Ювентус покинув Суперлігу та повернеться в Асоціацію європейських клубів

Туринський Ювентус подав заявку на повернення до Європейської асоціації клубів (ECA) після того, як вийшов із проєкту Суперліги.

Про це повідомили на офіційному сайті асоціації.

"Я починаю збори з дуже важливої ​​новини — після кількох зустрічей із керівництвом та власниками Ювентуса я радий повідомити, що вони подали запит на повторний вступ до ECA, що буде офіційно оформлено найближчим часом. Двері ECA завжди відчинені для клубів, які вірять у колективні інтереси, прогресивні реформи та конструктивну роботу з усіма зацікавленими сторонами — ми раді, що Ювентус знову приєднається до європейської футбольної родини", — сказав президент організації Нассер Аль-Хелайфі.

Суперліга — це проєкт європейського турніру, який у 2021 році заснували 12 провідних футбольних клубів. Змагання мало кинути виклик УЄФА та конкурувати з Лігою чемпіонів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заяву проти Суперліги підписали всі країни ЄС, окрім Іспанії. Також повідомлялося, що керівництво ліги планує подати позов проти УЄФА на 3,5 млрд євро на відшкодування збитків.



