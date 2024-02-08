Заяву проти Суперліги підписали всі країни ЄС, окрім Іспанії

Франція заручилася підтримкою ЄС для спільної заяви країн-членів

Джерело - Politico.

Усі країни Європейського союзу, окрім Іспанії, виступають проти проєкту Суперліги.

Про це повідомляє Politico.

Франція заручилася підтримкою ЄС для спільної заяви країн-членів. Ця заява повинна забезпечити "зв’язок між щорічними виступами у внутрішніх змаганнях і всіма європейськими турнірами".

Уряд президента Франції Еммануеля Макрона закликає Європейську комісію розробити законопроект, який зміцнить цей зв’язок.

Заяву підписали усі країни Європейського союзу, за виключенням Іспанії.

Повідомлялося. що Суперліга може подати позов проти УЄФА на 3,5 млрд євро.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!