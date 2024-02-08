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Суперліга може подати позов проти УЄФА на 3,5 млрд євро

Сьогодні 10:20 389 0
Суперліга може подати позов проти УЄФА на 3,5 млрд євро
#УЄФА, #Європейська Суперліга

Джерело - Tribuna.com.

Суперліга розглядає можливість подати позов проти УЄФА на 3,5 млрд євро на відшкодування збитків.

Про це повідомляє AS.

Керівники Суперліги вважають, що обмеження з боку УЄФА та її президента Александра Чеферіна призвели до затримки турніру, що спричинило їм фінансові збитки та позбавило потенційного прибутку.

Зокрема, ставка по кредиту, який був взятий у 2021 році у банку JP Morgan для запуску турніру, з того часу зросла з 2,8% до 6,3%. У результаті - мільярдні фінансові втрати.

Наступним пунктом невдоволення Суперліги є втрачений потенційний прибуток від телевізійних прав на показ турніру. Сума втрат оцінюється від 700 млн до 1,2 млрд.

Ще одна вимога стосується вкладу спонсорів. Суперліга вважає, що він був би більшим мінімум на 10%, якщо турнір запустили би раніше. Усе це разом із доходом від продажу квитків на стадіони досягає суми, яку хочуть вимагати у позові.

Окрім фінансових претензій, Суперліга вважає, що УЄФА не повністю виконав рішення Суду Європейського Союзу, який виніс рішення про те, що організація зловживає домінуючим становищем у європейському футболі. Суперліга розуміє, що УЄФА продовжує практику зловживань.

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