Форвард збірної Німеччини захворів на грип
Нік Вольтемаде
ФК Ньюкасл
Нападник Ньюкасла Нік Вольтемаде може пропустити жовтневі матчі збірної Німеччини.
Про це повідомляє пресслужба Німецького футбольного союзу.
За їхньою інформацією, ще у понеділок, 6 жовтня, Вольтемаде повинен був прибути до табору збірної, проте форвард захворів на грип. Прибуття нападника до табору Бундестіму відкладається, а може й взагалі не відбутися.
10 і 13 жовтня збірна Німеччини проведе два матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року – проти Люксембургу та Північної Ірландії відповідно.
На рахунку Вольтемаде на даний момент 4 матчі за Бундестім, без забитих голів. Влітку поточного року він перейшов із Штутгарта в Ньюкасл за 85 мільйонів євро. В складі нової команди вже відзначився 4 голами в 7 матчах.