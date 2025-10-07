Форвард збірної Німеччини захворів на грип

Нападник Ньюкасла Нік Вольтемаде може пропустити жовтневі матчі збірної Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба Німецького футбольного союзу.

За їхньою інформацією, ще у понеділок, 6 жовтня, Вольтемаде повинен був прибути до табору збірної, проте форвард захворів на грип. Прибуття нападника до табору Бундестіму відкладається, а може й взагалі не відбутися.

10 і 13 жовтня збірна Німеччини проведе два матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року – проти Люксембургу та Північної Ірландії відповідно.

На рахунку Вольтемаде на даний момент 4 матчі за Бундестім, без забитих голів. Влітку поточного року він перейшов із Штутгарта в Ньюкасл за 85 мільйонів євро. В складі нової команди вже відзначився 4 голами в 7 матчах.