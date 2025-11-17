Українські арбітри розсудять матч 1/8 фіналу юнацького ЧС-2025

На поєдинку 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу 2025 року (U-17) Уганда – Буркіна-Фасо, який відбудеться 18 листопада в катарській Досі, працюватиме суддівська бригада з України.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Головним арбітром виступить Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олексій Миронов.

Гра розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Раніше Деревінський працював на матчі Узбекистан – Панама (група J), який відбувся 11 листопада.