Українські арбітри розсудять матч юнацького ЧС-2025

Олексій Мурзак — 10 листопада 2025, 19:25
На поєдинку юнацького чемпіонату світу 2025 року (U-17) Узбекистан – Панама (група J), який відбудеться 11 листопада в катарській Досі, працюватиме суддівська бригада з України.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Головним арбітром виступить Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олексій Миронов.

Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом. Для українського тріо це буде вже другий матч на турнірі.

Раніше Комітет арбітрів Української асоціації футболу відреагував на епізод з фолом Юхима Коноплі на Шолі Огундані в матчі Шахтар – Динамо.

