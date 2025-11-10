Українські арбітри розсудять матч юнацького ЧС-2025

На поєдинку юнацького чемпіонату світу 2025 року (U-17) Узбекистан – Панама (група J), який відбудеться 11 листопада в катарській Досі, працюватиме суддівська бригада з України.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Головним арбітром виступить Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олексій Миронов.

Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом. Для українського тріо це буде вже другий матч на турнірі.

