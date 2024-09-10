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Ювентус хоче перепідписати контракт із зірковим нападником

Володимир Кук — 10 вересня, 21:59
Ювентус хоче перепідписати контракт із зірковим нападником
Душан Влахович
Reuters

Ювентус хоче продовжити контракт зі зниженою зарплатою з форвардом Душаном Влаховичем.

Про це повідомляє Tutto Juve з посиланням на La Stampa.

За інформацією джерела, чинна угода італійського футболіста спливає влітку 2026 року, і туринський клуб хоче продовжити її на 1-2 роки зі зменшенням зарплатні з 12 мільйонів євро на рік до 9 мільйонів.

Зазначимо, що Влахович виступає за Ювентус із січня 2022 року після переходу з Фіорентини за 83 мільйони євро.

У сезоні-2024/25 він зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 65 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Фенербахче підтвердив перехід вінгера Ювентуса Філіпа Костича.

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