Ювентус хоче орендувати резервіста Челсі
Карні Чуквуемека
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Півзахисник лондонського Челсі Карні Чуквуемека може залишити клуб взимку.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Ювентус став черговим претендентом на півзахисника "синіх", який не зіграв жодного матчу за клуб в межах АПЛ.
Окрім туринців, футболіста можуть підписати Евертон та Вест Гем, які хотіли б орендувати Чуквуемеку.
На рахунку Карні чотири матчі в сезоні у всіх турнірах та один вихід в основному складі Челсі.
Раніше лондонці встановили божевільний цінник на футболіста, якого придбали влітку 2022 року в Астон Вілли.