Ювентус хоче орендувати резервіста Челсі

Півзахисник лондонського Челсі Карні Чуквуемека може залишити клуб взимку.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Ювентус став черговим претендентом на півзахисника "синіх", який не зіграв жодного матчу за клуб в межах АПЛ.

Juventus the latest side to explore a loan for Chelsea midfielder Carney Chukwuemeka.



Chukwuemeka also still on the radar of Everton and West Ham. #EFC would need Armando Broja recalled.



Strasbourg loan not discounted with Caleb Wiley recalled.🔵



🤝 @alex_crook pic.twitter.com/VXF8Yg4yh9 — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 29, 2025

Окрім туринців, футболіста можуть підписати Евертон та Вест Гем, які хотіли б орендувати Чуквуемеку.

На рахунку Карні чотири матчі в сезоні у всіх турнірах та один вихід в основному складі Челсі.

Раніше лондонці встановили божевільний цінник на футболіста, якого придбали влітку 2022 року в Астон Вілли.