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Ювентус хоче орендувати резервіста Челсі

Володимир Максименко — 29 січня 2025, 13:15
Ювентус хоче орендувати резервіста Челсі
Карні Чуквуемека
Getty images

Півзахисник лондонського Челсі Карні Чуквуемека може залишити клуб взимку.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Ювентус став черговим претендентом на півзахисника "синіх", який не зіграв жодного матчу за клуб в межах АПЛ.

Окрім туринців, футболіста можуть підписати Евертон та Вест Гем, які хотіли б орендувати Чуквуемеку.

На рахунку Карні чотири матчі в сезоні у всіх турнірах та один вихід в основному складі Челсі.

Раніше лондонці встановили божевільний цінник на футболіста, якого придбали влітку 2022 року в Астон Вілли.

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