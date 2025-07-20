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Ювентус домовився з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Санчо

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 11:42
Ювентус домовився з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо близький до трансферу в Ювентус.

Про це повідомляє Tuttosport.

Сам футболіст вже погодив чотирирічний контракт із "бьянконері" та зарплатою у 6 мільйонів євро на сезон.

Манчестер Юнайтед, своєю чергою, отримає близько 20 мільйонів євро за Санчо, а пакет також міститиме в собі легкодосяжні бонуси.

Нагадаємо, що Джейдон Санчо приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2021 року. За його продаж дортмундська Боруссія заробила 85 мільйонів євро.

Проте англієць не виправдав сподівань "червоних дияволів", що призвело до двох оренд: на другу частину сезону-2023/24 він повернувся в Боруссію, а минулу кампанію гравець провів у складі Челсі.

"Пенсіонери" були зобов'язані викупити контракт Санчо за 25 мільйонів фунтів. Проте лондонці вирішили заплатити МЮ штраф у вигляді 5 мільйонів фунтів, щоб повернути Джейдона назад.

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